La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas, anunció una reorganización administrativa de la institución tras identificar una estructura con alta carga burocrática. La funcionaria señaló que la revisión abarcará al personal, las gerencias y la distribución de recursos en la sede central y las regiones.

Durante una entrevista en RPP, Tomás informó que EsSalud cuenta con unos 79 mil trabajadores y que se realizará un proceso de evaluación y sinceramiento para conocer con precisión la distribución del recurso humano. Asimismo planteó modificar la estructura administrativa para reducir costos y destinar mayores recursos a la atención de los asegurados.

Como parte de los primeros cambios, indicó que encontró más de 15 asesores en la Presidencia Ejecutiva y que esa cantidad será reducida a menos de cinco. La revisión también alcanzará a las demás gerencias y a las oficinas regionales.

La presidenta ejecutiva explicó que cerca del 58 % del presupuesto, equivalente a unos S/11 mil millones, se destina al pago de planillas. Sobre este punto, señaló que la reorganización busca orientar una mayor parte de los recursos hacia los servicios para los asegurados.

“La organización que está conformada, la parte administrativa, desde Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Planeamiento, Presupuesto, Financiamiento, Gerencias de operaciones, esa es la organización burocráticamente, y eso se tiene que reorganizar de inmediato. Esa es una de las tareas que el ministro Juan Sheput me ha encargado encarecidamente, porque también eso es un costo, y ese dinero más bien debe ir a la prestación del servicio al asegurado”, indicó.

Deudas y atención hospitalaria

En el ámbito financiero, Tomas informó que la institución registra casi S/5 mil millones en deudas. El monto fue comparado con los aproximadamente S/1.500 millones que EsSalud recibe cada mes por los aportes de sus asegurados.

“Tenemos hospitalizaciones abarrotadas en espera, casualmente, con una lista de espera para cirugía, para la atención de emergencia con una demora. Tenemos, por ejemplo, más de 150 camas en el Rebagliati, sin embargo, en una guardia, hay más de 400 pacientes. Igual pasa en el Sabogal, en el Almenara. Estoy hablando de Lima, pero recordemos que EsSalud son las 25 regiones del país y, probablemente, esté sucediendo lo mismo en todas las regiones del país”, informó.

Tomás sostuvo que una mejor distribución del personal permitiría atender a los pacientes en sus propias regiones y reducir las derivaciones hacia Lima. Para ello, planteó organizar los recursos según las enfermedades más frecuentes y las necesidades de cada territorio.

La nueva gestión ya inició cambios en la sede central y anunció que los gerentes serán evaluados a nivel nacional. La titular de EsSalud señaló que también existe personal competente tanto en las áreas administrativas como médicas, por lo que la revisión continuará antes de definir nuevos cambios.