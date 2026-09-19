Un hombre fue capturado este sábado 19 de septiembre por agentes de la Policía, luego de ser identificado como presunto autor del abuso sexual contra una niña de 10 años ocurrido la noche del 12 de septiembre, en inmediaciones de la antigua estación del Tren Macho, en Huancavelica.

Investigación permitió identificar al sospechoso

Tras conocerse el caso, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri), personal de Inteligencia y efectivos del Grupo Terna iniciaron las diligencias para identificar al responsable.

La investigación presentó dificultades debido a que la zona donde ocurrió el hecho cuenta con pocas cámaras de seguridad, además de sectores con matorrales y escasa iluminación. Pese a ello, hace dos días los agentes lograron establecer la identidad del sospechoso y continuaron con las acciones para ubicarlo.

Finalmente, el presunto agresor fue capturado durante la jornada de este sábado y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

Menor recibía atención especializada

De acuerdo con información previa sobre el caso, la niña sería usuaria del Inabif y acostumbraba vender golosinas en el centro de Huancavelica junto a un primo, también menor de edad.

El día del ataque, la menor habría salido sola a realizar esta actividad y, posteriormente, habría sido abordada cuando regresaba a su vivienda por inmediaciones de la avenida Los Chankas.

Tras el hecho, fue trasladada al Hospital Departamental de Huancavelica, donde recibe atención médica y soporte psicológico especializado. Su identidad se mantiene en reserva en cumplimiento de las normas de protección de menores víctimas de violencia sexual.

Policía pide proteger a menores

El jefe de la Región Policial de Huancavelica hizo un llamado a los padres de familia y a la ciudadanía para reforzar el cuidado y protección de los menores, especialmente en zonas con poca iluminación o vigilancia.

El oficial señaló que este tipo de hechos no sería un caso aislado y advirtió sobre una modalidad similar en la que menores pueden ser abordados cuando se encuentran solos.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.