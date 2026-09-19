El primer vicepresidente de la República y titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, quedará encargado del Despacho de la Presidencia de la República desde el 21 de septiembre de 2026. La medida se aplicará durante el periodo en que la presidenta Keiko Fujimori permanezca fuera del país por una visita oficial a Estados Unidos.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Suprema N.° 277-2026-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales de El Peruano. El encargo tendrá vigencia únicamente durante los días de ausencia de la mandataria.

¿Quién asumirá como titular de la PCM?

Debido a que Galarreta ejercerá temporalmente las funciones presidenciales, también se dispuso una suplencia en la Presidencia del Consejo de Ministros. El ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaúnde Llosa, asumirá el despacho de la PCM mientras Galarreta se encuentre a cargo del Despacho Presidencial.

Esta disposición tendrá el mismo periodo de vigencia establecido para la encargatura presidencial. De esta manera, ambas funciones quedarán cubiertas durante la ausencia de la jefa de Estado.

La mandataria permanecerá en Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre para participar en actividades de la Asamblea General de la ONU y sostener reuniones bilaterales.