La Policía Nacional del Perú (PNP) capacitó a sus investigadores para mejorar la respuesta frente a las nuevas formas de cibercrimen que utilizan las organizaciones delictivas. La actividad fue impulsada por el Ministerio del Interior y la Unión Europea como parte de un proyecto de cooperación contra las drogas y el crimen organizado en el país.

La jornada estuvo coordinada por la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter y reunió a efectivos de unidades especializadas en ciberdelincuencia. También participaron representantes del Ministerio Público, quienes recibieron herramientas aplicables dentro de sus respectivas competencias.

Durante la capacitación se abordaron métodos para desarrollar investigaciones digitales, recopilar y conservar evidencia electrónica y realizar análisis forense de dispositivos y sistemas. Los participantes también revisaron los criterios jurídicos relacionados con la admisión y valoración de pruebas obtenidas mediante medios digitales.

La formación incluyó el estudio de delitos como phishing, estafas en línea, malware, ataques de ransomware y fraude financiero electrónico. También se analizaron casos de robo y suplantación de identidad, acceso ilícito a sistemas informáticos y hechos delictivos cometidos mediante redes sociales.

#NotaDePrensa | Gracias al trabajo conjunto del Mininter y la Unión Europea, efectivos policiales adquirieron herramientas especializadas para la investigación digital, el análisis forense y el manejo de evidencia electrónica.



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Guía para investigaciones digitales

Los agentes reforzaron el uso de la Guía para la Investigación de los Delitos Informáticos, elaborada con apoyo de la Unión Europea y aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 66-2026-IN. El documento establece pautas metodológicas para orientar las investigaciones policiales relacionadas con hechos cometidos mediante tecnologías y plataformas digitales.

Los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados por los participantes en sus respectivas unidades y dependencias. La capacitación también busca facilitar la transferencia de estas herramientas a otros investigadores que intervienen en casos de ciberdelincuencia.

Durante la clausura, Orlando Mendienta, director general contra el Crimen Organizado, resaltó la necesidad de mantener actualizadas las capacidades policiales ante los cambios en las formas de operar de las organizaciones criminales. La capacitación estuvo a cargo de expertos de España y contó con la participación de representantes de la Unión Europea y agregados policiales de Italia y Países Bajos.