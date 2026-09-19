El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, viajará a Montevideo, Uruguay, del 29 de setiembre al 2 de octubre para participar en reuniones de la OCDE y de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Su salida fue autorizada mediante la Resolución Suprema N.° 274-2026-PCM.
Por su parte, el titular de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, se trasladará a Nueva York y Washington D.C., Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre.
Cabe mencionar que Su agenda contempla actividades de la Asamblea General de la ONU, reuniones sobre minerales críticos, la Alianza del Pacífico, ASEAN y un encuentro con representantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
En tanto, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, viajará a Washington D.C. del 29 de setiembre al 3 de octubre para participar en el Cuarto Foro Regional de Vivienda 2026 y el Diálogo Regional de Política del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.
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