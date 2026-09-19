La delegación arequipeña, integrada por 188 personas entre deportistas, entrenadores, asistentes y personal logístico, ya se encuentra en Lima para participar en los Juegos Deportivos Nacionales 2026. El objetivo es repetir el primer lugar obtenido en la edición anterior y alcanzar el bicampeonato.

La ceremonia de inauguración está programada para hoy a las 17:00 horas en el Estadio Nacional, aunque las competencias iniciarán desde temprano en distintas sedes.

La representación mistiana competirá en todas las disciplinas oficiales: ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, fútbol, judo, levantamiento de pesas, para-atletismo, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo y vóleibol. Además, participará en las disciplinas invitadas de breaking dance y billar.

En el Polideportivo de la Videna de San Luis, el equipo masculino de básquet enfrentará a La Libertad por el grupo C a las 12:00 horas, mientras que en paralelo el conjunto femenino se medirá contra Lima por el grupo A.

En fútbol, Arequipa debutará frente a Pasco por el grupo A a las 11:00 horas en el Complejo Deportivo José Carlos Carvajal de Santiago de Surco.

En cuanto al vóleibol, la escuadra femenina iniciará su participación mañana frente a Cusco por el grupo C, a las 9:00 horas en el Complejo Deportivo IPD Lucha Fuentes de Villa El Salvador.