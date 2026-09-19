Durante el podcast “La Manada”, Mario Irivarren comentó que hace poco tuvo la oportunidad de comprar desayuno en dos carretillas, pero finalmente optó por no hacerlo.

El influencer explicó que su decisión está relacionada con la manipulación de los alimentos en estos puestos ubicados en plena vía pública.

“Se ve totalmente insalubre (...). el señor de la carretilla tiene los panes ya preparados en la calle, por donde pasan todos los carros que botan el humo, el smog, que levantan polvo”, manifestó durante el programa de redes sociales.

Sus declaraciones generaron sorpresa entre Laura Spoya y Gerardo Pe’, quienes reaccionaron a sus comentarios.

“¿Y luego eso te lo metes a la boca? ¿Y me estás diciendo que no me van a dar 45 salmonelas, 10 tifoideas y 75 tipos diferentes de hepatitis? Por favor”, afirmó el influencer.