La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Ica viene ejecutando trabajos de implementación y adecuación del circuito de manejo destinado a las evaluaciones prácticas para la obtención y recategorización de licencias de conducir clase A.

Circuito de manejo

Las labores se desarrollan en cumplimiento del Decreto Supremo N.° 024-2025-MTC y de la normativa técnica vigente del sector, con el objetivo de garantizar la operatividad del circuito bajo los estándares establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según lo informado, las intervenciones comprenden la conformación de la subbase y base del circuito, así como la ejecución de la superficie de rodadura mediante tratamiento superficial bicapa, elementos necesarios para asegurar condiciones adecuadas para las evaluaciones de manejo.

El plazo establecido para la culminación de los trabajos es el 30 de junio, fecha en la que se espera concluir la infraestructura para su posterior puesta en funcionamiento.

De acuerdo con la programación de la entidad, los exámenes de habilidades en el manejo para la obtención o recategorización de licencias de conducir clase “A” se retomarían durante los primeros días de julio, una vez finalizadas las obras.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO