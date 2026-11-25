Los productores arequipeños fueron los grandes protagonistas del Concurso Macrorregional de Quesos - Zona Sur 2026, al obtener la mayoría de medallas de oro en la competencia que reunió a 175 muestras presentadas por 55 plantas lácteas, cooperativas, asociaciones y mipymes de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.

GANADORES POR CATEGORÍA

En ese sentido, la región destacó especialmente en las categorías más competitivas. En Paria, la medalla de oro fue para Colcalac (Arequipa), la de plata para D’Establo (Arequipa) y la de bronce para Pradera Blanca (Arequipa).

En Andino, el primer lugar correspondió a Milk Paradise (Arequipa), seguido de Caserita (Cusco), con la medalla de plata, y Pradera Blanca (Arequipa), con la de bronce.

En Peruano Especial, el oro fue para Likha (Puno), la plata para Samanlac (Puno) y el bronce para Don Dimas Lácteos (Arequipa). En Internacional Semimadurado (30 a 90 días), la medalla de oro fue para D’Establo (Arequipa), la de plata para Samanlac (Puno) y la de bronce para Prolac (Puno).

En la categoría Internacional Madurado (91 a 180 días), D’Establo (Arequipa) obtuvo el oro, Samanlac (Puno) la plata y Don Lorenzo (Puno) el bronce. Mientras que en Internacional Madurado (más de 181 días), D’Establo (Arequipa) alcanzó el primer lugar, seguido de Vidalac (Cusco), con la medalla de plata, y Moyandina (Puno), con la de bronce.

En Regional, Arequipa obtuvo las tres medallas: oro para Don Dimas Lácteos Chuquibamba, plata para Agroexportación Chuquibamba E.I.R.L. y bronce para D’Establo. En Innovación, el primer lugar fue para Quesos Domenica (Arequipa), seguido de SumacLac (Cusco) y Don Lorenzo (Puno), que obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Asimismo, en tipo Mozzarella, La Tuteñita (Arequipa) obtuvo el oro, Samanlac (Puno) la plata y Productos Lácteos Noa (Moquegua) el bronce. En la categoría Emergente, Quesos Domenica (Arequipa) ganó el oro con su queso con aceituna; Pradera Blanca (Arequipa) obtuvo la plata con su queso blanco y el bronce con su variedad de finas hierbas.

El certamen fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través de Agromercado, a fin de fortalecer la competitividad de la cadena láctea artesanal, promover estándares de calidad y abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores regionales.