Un intenso oleaje anómalo registrado durante los últimos días provocó severos daños estructurales en el sector Taquila del balneario Las Delicias (distrito de Moche), dejando deteriorada la losa deportiva de la zona y erosionando gran parte de la ribera costera, que ya se encontraba afectada por la furia del mar.

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Alerta

Los oleajes ocurridos no solo dejaron aniegos en el molón de protección del mar de Buenos Aires (Víctor Larco) y en la vía Costanera (une a Huanchaco con Santiago de Cao).

En Las Delicias la fuerza de las olas sobrepasó la línea de playa habitual, socavando los cimientos de la losa deportiva y destruyendo algunos paños, poniendo en riesgo las áreas colindantes al borde marino.

Karla Otiniano Plasencia, presidenta de la Asociación PERÚ GREEN e integrante del Comité de Acompañamiento de la Defensa y Activación del Borde Costero, señaló que estos daños eran previsibles y seguirán ocurriendo mientras no se ejecute una obra definitiva.

Precisó que el enrocado y la modificación del punto de vertimiento del dragado del puerto de Salaverry, son medidas provisionales o paliativas, insistiendo en la necesidad de financiar y ejecutar un proyecto integral de recuperación del litoral, demandando para ello la intervención de la representación liberteña ante el Congreso de la República.

Hace poco, impulsó coordinaciones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y autoridades nacionales para destrabar el reinicio de los trabajos de enrocado en Taquila II (Las Delicias, Moche), para proteger las viviendas amenazadas por el oleaje.

Respecto a los últimos oleajes anómalos, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú alertó que van a continuar hasta este domingo 29 de noviembre y que tendrán mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi abiertas.