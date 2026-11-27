La imagen del Señor de Luren realizará hoy viernes 27 de noviembre una salida procesional extraordinaria por diferentes sectores de la provincia de Ica, en una jornada especial que permitirá a cientos de fieles acompañar al santo patrono fuera de su tradicional santuario. La actividad forma parte de las celebraciones por los 80 años de creación de la Diócesis de Ica y los 75 años de llegada de los Carmelitas Descalzos a la ciudad, congregación que desde entonces tiene a su cargo el santuario del Cristo Moreno.

Procesión extraordinaria

El párroco de Luren, reverendo José Luis Santa Cruz, explicó que la fecha tiene un significado especial porque coincide con la llegada de los Carmelitas Descalzos a Ica, ocurrida hace 75 años, el 27 de noviembre.

Según la programación, el recorrido vehicular comenzará a las 7:00 de la mañana desde el santuario del Señor de Luren. La imagen abordará su unidad móvil y saldrá por la calle Nazca, continuará por la calle Piura y la avenida Cutervo, cruzará la carretera Panamericana Sur y seguirá por la avenida Cutervo hasta llegar a la avenida Huacachina. Posteriormente, doblará hacia la avenida Ayabaca para dirigirse al monasterio San José de las Madres Carmelitas Descalzas, ubicado en el sector de Comatrana.

En este primer punto se ha previsto una permanencia especial, debido a que las religiosas también conmemoran este año 45 años de presencia en Ica. Será uno de los momentos importantes de la jornada, considerando el vínculo histórico y religioso que existe entre ambas comunidades carmelitas y la devoción al Señor de Luren.

Tras el homenaje en el monasterio, la imagen retornará por la misma avenida para dirigirse al Hospital Regional de Ica. El párroco explicó que esta visita también tiene un significado particular, debido a que los Carmelitas Descalzos desarrollan labores de acompañamiento espiritual en dicho nosocomio, donde cumplen funciones de capellanes y brindan atención religiosa a los pacientes, además de participar en celebraciones junto al personal sanitario.

La permanencia en el Hospital Regional será de aproximadamente 15 a 20 minutos. Desde allí, el recorrido continuará por la calle Pacaes, el pasaje Santa Rosa y la prolongación Manzanilla, para ingresar nuevamente a la carretera Panamericana Sur y dirigirse por la calle San Vicente de Paul hasta el colegio San Vicente de Ica. En esta institución educativa se realizará otro homenaje especial.

Posteriormente, la unidad móvil retornará a la Panamericana Sur para continuar por la avenida Matías Manzanilla, donde se encuentra el Hospital Augusto Hernández Mendoza. La imagen seguirá por la avenida León Arechua, donde se contempla el paso por el Hospital Santa María del Socorro, para luego continuar por la avenida Sebastián Barranca, cruzar el puente Socorro y dirigirse hacia otros sectores de la ciudad.

El itinerario continuará por la avenida Finlandia, la avenida Siete y la avenida Cuatro, para retomar nuevamente la avenida Finlandia e ingresar a la avenida Francisco Salas. Desde allí, la imagen seguirá por la calle Julio Cevasco, la calle Fray Ramón Rosas y la avenida Victorio Gotuzzo, hasta doblar hacia la calle Abraham Valdelomar, donde se encuentra la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, en el distrito de La Tinguiña.

En este último establecimiento religioso se tiene prevista una permanencia más prolongada, durante la cual se desarrollará una celebración litúrgica junto al párroco de dicha jurisdicción.

La salida extraordinaria también comprenderá una visita al distrito de Parcona. Después de su paso por la iglesia Nuestra Señora de las Nieves, la imagen continuará por la calle Las Nieves y las avenidas Francisco Salas y Armando Revoredo, para luego tomar la avenida Pachacútec Yupanqui y dirigirse por la calle Raúl Porras hasta llegar a la iglesia Santa María de Parcona.

En este sector se contempla un nuevo encuentro con los fieles de dicha jurisdicción. Posteriormente, la unidad móvil continuará por la calle José Conrrado y la avenida Miguel Grau, cruzará el canal La Achirana de Inca y seguirá por la prolongación Grau. El recorrido continuará hacia la avenida Siete, el pasaje Uno y la avenida Acomayo, para cruzar el puente Grau y retornar por la avenida Grau, la calle Ayacucho y nuevamente la avenida Cutervo, en dirección al centro de Ica.

De acuerdo con el itinerario oficial difundido por la Hermandad del Señor Crucificado de Luren, el recorrido vehicular concluirá aproximadamente a las 3:30 de la tarde en la calle Lima, desde donde la imagen ingresará a la antigua capilla provisional del Señor de Luren. Este será el punto de culminación de la primera etapa de la jornada, luego de visitar diversos establecimientos religiosos, centros hospitalarios y sectores de la ciudad.

Una vez de retorno al santuario, la imagen será colocada en su anda para iniciar, aproximadamente entre las 4:30 y las 5:00 de la tarde, una procesión en hombros alrededor del templo. Este segundo momento permitirá que los devotos acompañen al Cristo Moreno en su anda completa, en un recorrido que tendrá una duración estimada de una hora y que reunirá a los fieles que acudan al santuario para participar de esta celebración extraordinaria.

Al término de la procesión se desarrollará una Eucaristía de acción de gracias, programada para las 8:00 de la noche en el atrio del santuario de Luren. La celebración religiosa será presidida por el obispo de Ica, monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, quien acompañará esta importante fecha conmemorativa para la Iglesia católica en la región. Una vez concluida la misa, aproximadamente a las 9:00 de la noche o en los momentos posteriores, la sagrada imagen ingresará solemnemente a su santuario.

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