Una jornada especial de fe y devoción vivirá la ciudad de Ica este viernes 27 de noviembre, cuando la sagrada imagen del Señor Crucificado de Luren salga de su santuario para cumplir un recorrido procesional extraordinario que comprenderá distintos sectores de la provincia. La actividad fue anunciada por la Hermandad del Señor Crucificado de Luren como parte de las celebraciones por los 80 años de historia de la Diócesis de Ica y los 75 años de misión de los Padres Carmelitas en esta ciudad.

Fe y devoción

La programación contempla dos desplazamientos durante el mismo día. El primero será un recorrido móvil que comenzará a las 7:00 de la mañana, con la salida de la imagen desde el Santuario del Señor de Luren. Desde la calle Nazca, el recorrido continuará por la calle Piura, avenida Cutervo, el cruce de la carretera Panamericana Sur y nuevamente la avenida Cutervo, para dirigirse hacia la avenida Huacachina y la avenida Ayabaca.

Entre los puntos contemplados se encuentra el Monasterio San José, desde donde continuará hacia la plazuela del centro poblado de Comatrana. Posteriormente, la imagen retornará por la misma avenida hasta llegar al Hospital Regional de Ica, para luego desplazarse por la calle Pacaes, pasaje Santa Rosa y prolongación Manzanilla.

La ruta también comprenderá el ingreso al colegio San Vicente de Ica, luego de transitar por la Panamericana Sur y la calle San Vicente de Paul. Más adelante, el recorrido continuará por la avenida Matías Manzanilla, donde se encuentra el Hospital Augusto Hernández Mendoza, y seguirá por la avenida León Arechua hasta llegar al Hospital Santa María del Socorro.

El desplazamiento proseguirá por la avenida Sebastián Barranca, cruzará el puente Socorro y continuará por la avenida Finlandia, la avenida Siete, avenida Cuatro y nuevamente Finlandia. Después ingresará a la avenida Francisco Salas, para seguir por la calle Julio Cevasco, calle Fray Ramón Rosas y avenida Victorio Gotuzzo.

La imagen también pasará por la calle Abraham Valdelomar y la iglesia Nuestra Señora de las Nieves. Desde allí continuará por la calle Las Nieves, avenida Francisco Salas, avenida Armando Revoredo y avenida Pachacútec Yupanqui, hasta llegar a la calle Raúl Porras y la iglesia Santa María de Parcona.

El recorrido móvil continuará por la calle José Conrrado, avenida Miguel Grau, cruzando La Achirana de Inca, para seguir por la prolongación Grau, avenida Siete, pasaje Uno y avenida Acomayo. Posteriormente, cruzará el puente Grau, continuará por la avenida Grau, calle Ayacucho y avenida Cutervo, hasta culminar aproximadamente a las 3:30 de la tarde en la calle Lima, con el ingreso a la Ex Capilla Provisional del Señor de Luren.

Segundo recorrido será en andas

La programación religiosa continuará a las 5:00 de la tarde con el recorrido procesional extraordinario en andas. En esta segunda salida, la imagen partirá de la Ex Capilla Provisional del Señor de Luren, avanzará por la calle Lima y doblará hacia la calle Nazca, para continuar por la calle Piura.

Posteriormente, ingresará a la avenida Cutervo y seguirá por la calle Ayacucho, hasta culminar su recorrido aproximadamente a las 8:00 de la noche en la calle Nazca, con su ingreso al Santuario del Señor de Luren.

La Hermandad del Señor Crucificado de Luren convocó a los hermanos, hermanas y a la feligresía en general a participar de ambas actividades, acompañando al Santo Patrono en esta jornada extraordinaria que busca renovar la fe y fortalecer la tradición religiosa de los iqueños.

Asimismo, informó que quienes no puedan acompañar presencialmente los recorridos tendrán la posibilidad de seguir las incidencias mediante las redes sociales oficiales de la Hermandad.

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