En Cusco, estafadores estarían haciéndose pasar por personas del entorno de la gobernadora regional electa, Verónika Mendoza, a fin de exigir miles de soles a actuales trabajadores del Gobierno Regional Cusco a cambio de una supuesta continuidad laboral para el periodo 2027.

Es así que, recientemente, el personero legal de la Alianza Electoral Venceremos, William Cutipa, presentó una denuncia y solicitud de intervención preventiva urgente ante la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito del Distrito Fiscal del Cusco.

La acción penal buscaría frenar y sancionar los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y tráfico de influencias simuladas, de acuerdo con los medios probatorios (capturas de chats de WhatsApp y aplicativos financieros) presentados.

En la denuncia se consigna que la modalidad delictiva opera a través de un contacto fraudulento: Desde la línea telefónica (vinculada a cuentas de WhatsApp y perfiles como ‘Barrenechea Kintu’, ‘Princesa Micaela’ y otros), se envían mensajes estandarizados a servidores del Gobierno Regional del Cusco.

Los delincuentes fingen integrar la ‘Comisión de Transferencia’ de la próxima gestión regional y solicitan una ‘colaboración’ de S/ 1 500 a cambio de entregar un supuesto documento que garantizaría su permanencia en sus puestos de trabajo a partir del 1 de enero de 2027.

Para dar apariencia de legalidad al cobro, generaron enlaces y códigos QR en la plataforma Izipay (compatibles con Yape y Plin) bajo las denominaciones comerciales falsas como ‘IZI Veronika Mendoza Frisch’.

“Hemos solicitado al Ministerio Público el levantamiento del secreto bancario, la pericia informática de las cuentas receptoras, la intervención de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la PNP y la notificación inmediata a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Cusco para sancionar con todo el peso de la ley a los responsables”, cita un comunicado del equipo de Mendoza Frish.