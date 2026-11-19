La Fiscalía Provincial Penal Especializada en Materia Ambiental del Cusco, obtuvo una sentencia condenatoria inmediata contra Alfredo Morales (67), como autor del delito ambiental de depredación de flora y fauna silvestre, en agravio del Estado.

Tras el requerimiento de proceso inmediato, el órgano jurisdiccional aprobó el acuerdo de terminación anticipada arribado entre las partes, imponiendo al procesado una pena de dos años, nueve meses y 10 días de privación de libertad convertida a 144 días de jornadas, asi como el pago de una multa, el cumplimiento de las jornadas de prestación de servicios a la comunidad, será supervisado en la unidad beneficiaria que designe el Instituto Nacional Penitenciario.

No obstante, la autoridad judicial fue enfática en advertir que, de incumplir con estas jornadas de trabajo comunitario, se revocará inmediatamente el beneficio y se ordenará su internamiento efectivo en un establecimiento penitenciario.

EL CASO

La intervención se produjo en flagrancia delictiva el pasado 11 de noviembre en inmediaciones del paradero San Miguel (avenida La Cultura, distrito de San Sebastián). Personal del grupo Terna y de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente, sorprendió al sujeto ofreciendo ilegalmente a los transeúntes un amuleto de cola de animal y portando una piel disecada de forma artesanal que conservaba la cabeza y orejas y que también la estaba ofertando.

Posteriormente, el Informe Fundamentado de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Cusco, confirmó que los restos incautados constituyen patrimonio de la Nación y pertenecen a la especie silvestre Lycalopex culpaeus (zorro andino), acreditándose además que el intervenido carecía de cualquier permiso o autorización administrativa para su tenencia, comercio o para su aprovechamiento.

“Como parte de la sentencia, Morales Campos deberá abonar una multa de S/ 1 309 y una reparación civil de S/ 2 000 a favor del Estado. Se recuerda a la ciudadanía y a los comerciantes que está terminantemente prohibida la caza, captura, posesión y comercialización de especies de flora y fauna silvestre o de sus partes derivadas. Esta conducta constituye un delito grave contra los recursos naturales y podría ser sancionado hasta con pena de cárcel efectiva”, citaron desde el Ministerio Público de Cusco.