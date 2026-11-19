Un empresario requisitoriado, que se encontraba a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) eludió la custodia policial y se dio a la fuga. Debido a este escandaloso hecho, sucedido el martes último, la suboficial que estaba a cargo de la vigilancia fue llevada a la dependencia para el esclarecimiento de la fuga del sujeto, que además contaba con mandato judicial de detención por el delito de usurpación.

Empresario no habido

Días atrás la policía había detenido al individuo, Andrés C.B. por contar con orden de captura dictada por el Poder Judicial. Debido a la situación legal, el sujeto iba a ser llevado al juzgado correspondiente. Sin embargo, esta figura no ocurrió por el escape. El detenido por causas que se investigan fue llevado a una clínica local, ubicada a pocos minutos de las sedes policiales de Chincha.

La custodia estaba a cargo de una suboficial. Por la mañana del día mencionado, el hombre había desaparecido, eludiendo también a la seguridad del establecimiento privado. Los agentes del Depincri y de otras unidades realizaron la búsqueda por los alrededores, sin resultado positivo. Según una fuente consultada por este medio, al cierre de edición aún no se había realizado la ubicación y recaptura del requisitoriado.

Asimismo, se investiga si existe responsabilidad en la policía femenina. También se están buscando cámaras de seguridad para identificar si el hombre de negocios mineros, importaciones y confección recibió ayuda de terceros para librarse de la justicia.

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