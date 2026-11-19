Estados Unidos, China y Rusia adoptaron una declaración de paz este jueves 19 de noviembre, tras una inédita reunión trilateral entre sus presidentes, Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, según informaron el Kremlin y los medios estatales chinos.

El encuentro se desarrolló en la ciudad china de Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Hasta el momento de difundirse la información, la Casa Blanca no había emitido un pronunciamiento sobre el contenido de la declaración conjunta.

Estados Unidos, China y Rusia se comprometen a reducir los riesgos nucleares

De acuerdo con el documento, los tres mandatarios intercambiaron opiniones sobre la situación internacional y expresaron su compromiso con la defensa de la estabilidad estratégica y la seguridad mundial.

Asimismo, las tres potencias acordaron entablar un diálogo orientado a la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas atómicas.

En materia energética, los países plantearon incrementar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo, además de garantizar la estabilidad del abastecimiento energético.

Declaración conjunta plantea impulsar reformas en la ONU

El documento también cuestiona el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) y de otras instituciones similares.

Los tres mandatarios destacaron la importancia de respetar el principio del consentimiento de los Estados y la inmunidad diplomática de los funcionarios estatales.

Asimismo, expresaron su compromiso de impulsar una reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Xi Jinping destaca resultados de la reunión trilateral

Según declaraciones difundidas por la agencia estatal china Xinhua, Xi Jinping calificó el encuentro como positivo, constructivo y fructífero.

El mandatario chino destacó que las tres potencias comparten una perspectiva común sobre la preservación de la paz mundial y manifestó su confianza en los resultados futuros del diálogo trilateral.

Por su parte, Donald Trump destacó el carácter histórico de la reunión y abandonó Shenzhen poco después de finalizar el encuentro con sus homólogos de China y Rusia.