Para acercar tratamientos especializados al Valle Sagrado de los Incas y prevenir amputaciones, el Centro Médico Calca de la Red Asistencial Cusco de EsSalud implementó con éxito un proyecto de mejora continúa basado en Plasma Rico en Plaquetas (PRP) autólogo para tratar úlceras de pie diabético.

La iniciativa, titulada ‘Innovación en la recuperación del pie diabético’, obtuvo el segundo puesto en la categoría II Nivel de la XII Jornada de Benchmarking de Proyectos de Mejora Continua de la Calidad 2026 de EsSalud. Este avance beneficia directamente a los asegurados adscritos al establecimiento, quienes antes debían esperar hasta 90 días por una cita especializada en Cusco, arriesgando el agravamiento de sus lesiones.

El equipo multidisciplinario del establecimiento estandarizó la obtención y aplicación del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) a partir de la propia sangre del paciente, logrando acelerar la regeneración celular sin riesgo de rechazo. Entre enero de 2025 y setiembre de 2026 se atendieron 48 casos, incorporando una ficha clínica única, una base de datos electrónica y un registro fotográfico con escala métrica milimétrica para medir semanalmente el cierre de cada herida.

Como resultado, el tiempo promedio de cicatrización se redujo de 24 a menos de ocho semanas, alcanzando una tasa del 0 % en infecciones o complicaciones. Además, se evitó el 100 % de las referencias hospitalarias no programadas, resolviendo los casos de manera oportuna y ambulatoria en su propia provincia.

La directora del Centro Médico Calca, Luliana Condemayta, resaltó el alto impacto financiero y social del proyecto. Mientras una amputación mayor puede costar más de cinco mil soles al sistema de salud, el tratamiento preventivo con PRP demanda una inversión base de solo 102 soles por paciente.

Finalmente, el gerente de la Red Asistencial Cusco, Julio Espinoza, felicitó al equipo multidisciplinario del Centro Médico Calca por este importante logro institucional, señalando que este avance refleja el firme compromiso de mejorar continuamente la calidad de atención a los asegurados.

Asimismo, expresó su expectativa de que esta experiencia sea replicada progresivamente en los demás centros asistenciales de la red y en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de Cusco, fortaleciendo así la capacidad resolutiva en toda la región.