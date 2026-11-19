Un fuerte incendio forestal en las comunidades de Huillcapata y Sequeraccay, pertenecientes a la zona denominada abra Ccorao y la microcuenca de Quesermayo, que dividen la ciudad de Cusco con la ruta de ingreso al Valle Sagrado de Los Incas, es combatido por Bomberos, Policía y Ejército.

El siniestro inició aún el miércoles, cuando se dio la alerta de fuego en la referida zona. Primero fueron los comuneros de la zona quienes intentaron apagar las llamas, posteriormente las autoridades se hicieron cargo del siniestro.

Desde la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial del Cusco señalaron que de momento la emergencia es combatida por tres compañías de bomberos, la 39 de Cusco, 116 de San Sebastián y 119 de San Jerónimo, además de policías y soldados, quienes llegaron a la zona del incendio temprano este jueves.

“El incendio forestal activo viene siendo monitoreado permanente de la zona a cargo de Seguridad Ciudadana y se vienen coordinando con Bomberos, Ejército del Perú, y los brigadistas de la municipalidad de Cusco, a fin de continuar con los trabajos de control y sofocación del fuego”, citaron desde el referido ente.

AFECTACIÓN A LA FLORA Y FAUNA

El lugar es hábitad de especies endémicas como chinchillas, aves y otros, además de haber bosques de queñuas y chachacomos, los mismos que vienen siendo afectados por el incendio forestal.

A su vez, debido a los fuertes vientos que hay en Cusco en esta época del año, el fuego se reaviva a cada momento, y el humo esparce cenizas por toda la Ciudad Imperial.

De momento no se ha emitido ninguna alerta de restricción de pase hacia el Valle Sagrado de Los Incas, sin embargo las autoridades han sugerido a los transportistas y viajeros atravesar la zona con mucho cuidado.

DATO:

- El abra Ccorao es el punto más alto entra la ciudad de Cusco y la vía que conduce locales y turistas hacia Pisac, Chinchero, Calca y Urubamba. Es bastante transitada por visitantes y comerciantes.