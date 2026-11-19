La investigación por el secuestro y muerte del ingeniero Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, de 67 años, registró un nuevo avance tras la captura en Bolivia de Sandra Yelina Paico Zapata de 31 años, conocida con el alias de “La China”, quien estaría vinculada a este caso que conmocionó a la provincia de Ica en agosto de 2026.

Crimen de ingeniero

De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue ubicada y detenida por efectivos de la Policía boliviana en el país altiplánico. Su captura representa un paso importante dentro de las investigaciones, debido a que es señalada como una de las últimas personas que tuvo contacto con el ingeniero antes de que desapareciera y posteriormente fuera encontrado sin vida.

Ahora, se espera que las autoridades competentes inicien las coordinaciones y procedimientos legales para concretar su retorno al Perú, mediante el mecanismo de cooperación internacional que corresponda, a fin de que pueda afrontar las investigaciones y responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

El caso se remonta al viernes 31 de julio de 2026, cuando Lucio Paucar salió del distrito de Pueblo Nuevo con dirección a la ciudad de Ica. Desde entonces, sus familiares perdieron contacto con él y comenzaron una búsqueda que movilizó a las autoridades policiales.

Durante las diligencias, los investigadores revisaron cámaras de videovigilancia para reconstruir sus últimos desplazamientos. Uno de los registros permitió establecer que el ingeniero llegó hasta un agente bancario ubicado en la intersección de la calle Callao con la avenida Grau, donde retiró aproximadamente 200 soles.

Posteriormente, cruzó la vía y avanzó hacia la calle Lima, donde las cámaras captaron un encuentro con una mujer que, según la reconstrucción policial, habría sido identificada como alias “La China”. Las imágenes mostraban que ambos se encontraron y continuaron desplazándose juntos hasta La Tinguiña.

De acuerdo con la hipótesis policial, la mujer habría tenido participación en los hechos posteriores a ese encuentro. Asimismo, los investigadores manejaban como línea de investigación la posible intervención de una organización criminal denominada “Los Malditos de Pueblo Nuevo”, que presuntamente utilizaba mujeres para captar a sus víctimas y colocarlas en situaciones de vulnerabilidad (pepearlos), con la finalidad de apoderarse de sus pertenencias o acceder a sus cuentas bancarias y billeteras digitales.

La reconstrucción de los movimientos también incluyó desplazamientos en vehículos, comunicaciones telefónicas y la presencia de otras personas que habrían sido registradas por las cámaras en distintos puntos de la ciudad.

Después de varios días de búsqueda, el 7 de agosto de 2026, el cuerpo sin vida del ingeniero fue localizado en el sector Los Carrizales, en el distrito de La Tinguiña, dentro de una vivienda a medio construir y abandonada.

El hallazgo se produjo luego de las labores de inteligencia y búsqueda desarrolladas por la Policía, que concentró sus esfuerzos en una zona de difícil acceso. El apoyo de un dron permitió obtener indicios que orientaron a los agentes hasta el lugar donde finalmente encontraron a Paucar Valenzuela.

Las condiciones en las que fue encontrado evidenciaron la violencia del crimen. El cuerpo estaba tendido boca arriba y presentaba las manos atadas brutalmente detrás de la espalda. Los peritos también advirtieron un avanzado estado de descomposición, además de exposición a las altas temperaturas y presencia de moscas, huevos y larvas.

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