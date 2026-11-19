Conseguir una cita médica en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa puede generar dudas, especialmente entre quienes acuden por primera vez o necesitan continuar con sus controles. Para evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el trámite, el establecimiento de salud cuenta con diferentes modalidades de atención, según la situación de cada paciente.

Si es un paciente nuevo, ya sea afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) o particular, y necesita atenderse por primera vez en alguna especialidad, debe solicitar su cita de manera virtual a través de la página web del hospital. El mismo procedimiento deben seguir los pacientes continuadores, es decir, aquellos que ya recibieron atención anteriormente y necesitan una nueva consulta.

Este trámite por internet se realiza de lunes a viernes, en el horario de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, según la información proporcionada por el establecimiento.

En cambio, quienes ya están en tratamiento y necesitan una cita por interconsulta deben acudir personalmente a las ventanillas de la oficina de Estadística del hospital. En este caso, la atención para gestionar las citas es de 7:00 a 11:00 de la mañana.

Por otro lado, los pacientes contrarreferidos, es decir, aquellos que después de recibir atención especializada deben continuar su tratamiento en un establecimiento de menor complejidad, tienen que acudir a su centro de salud de origen para gestionar la atención correspondiente.

De esta manera, el hospital establece distintos procedimientos para obtener una cita, dependiendo de si el paciente es nuevo, continuador, requiere una interconsulta o ha sido contrarreferido.