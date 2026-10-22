El Gobierno Regional de Ica acompañó el primer recorrido procesional de octubre del Señor de Luren, en una jornada que reunió a miles de familias para expresar su fe, agradecimiento y devoción al patrono de la ciudad. La participación de la entidad regional se sumó a las manifestaciones religiosas que mantienen viva una de las tradiciones más representativas de la identidad iqueña.

Fe y devoción

Durante esta celebración, el GORE Ica rindió homenaje y destacó el significado de la venerada imagen para la población, cuya devoción se transmite de generación en generación. Los fieles acompañaron al Cristo Moreno por las calles de la ciudad para rendirle homenaje y agradecer por las bendiciones recibidas, en una muestra de la unión espiritual que caracteriza a esta tradición.

El recorrido también contó con la participación de representantes de distintos sectores e instituciones públicas, que prepararon espacios para recibir y homenajear al Señor de Luren. Entre ellos estuvieron la Dirección Regional Agraria, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la Dirección Regional de Educación y otros, cuyos funcionarios y trabajadores se congregaron para expresar su fe y mantener viva esta costumbre religiosa.

En el sector agrario, la Dirección Regional Agraria de Ica y sus cinco agencias agrarias de Ica, Pisco, Chincha, Palpa y Nasca, junto con el PETACC, la Autoridad Nacional del Agua, la Junta de Usuarios La Achirana, la Oficina de Ejecución Coactiva y otras organizaciones participantes, recibieron con devoción al Cristo Moreno. Sus integrantes expresaron su agradecimiento por las bendiciones recibidas y pidieron que continúe guiando a quienes trabajan por el desarrollo agrario y el bienestar de la región.

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica rindió homenaje a la imagen cuando pasó por el frontis de su institución, aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. La directora regional, funcionarios y colaboradores participaron en la ceremonia y entregaron estampas con la imagen del Señor de Luren a los fieles que acompañaban la procesión.

Por su parte, la Dirección Regional de Educación de Ica preparó un espacio tradicional en la avenida Grau, donde el director regional, los jefes de línea y los trabajadores de la institución se congregaron para rendir homenaje al Santo Patrón y expresar su agradecimiento al Cristo Moreno, símbolo de esperanza, unión y tradición para el pueblo iqueño.

De esta manera, las instituciones regionales se sumaron a los homenajes realizados durante el primer recorrido procesional de octubre, en una jornada en la que la fe y la devoción volvieron a reunir a trabajadores, funcionarios y familias en torno al Señor de Luren.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO