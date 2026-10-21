La provincia de Ica volvió a vivir una de sus principales expresiones de fe con el recorrido del Señor de Luren, cuya primera salida procesional de octubre se prolongó durante 19 horas. La imagen recorrió distintos puntos de la ciudad llegando hasta la avenida Siete, en el distrito de Parcona.

Recorrido procesional

El desplazamiento comenzó a las 5:00 de la tarde del lunes 19 de octubre, cuando el anda salió acompañada por fieles y cargada por cuadrillas integradas por 52 personas, que se relevaron a lo largo de la jornada. Familias enteras se congregaron en las calles para acompañar al denominado Cristo Moreno, mientras que otros esperaron su paso desde sus viviendas y negocios.

La ampliación del trayecto llevó al Señor de Luren hasta la avenida Siete, en el distrito de Parcona, donde llegó aproximadamente a las 06:00 de la mañana del martes 20. A lo largo de las calles, diversas instituciones públicas, empresas y familias organizaron homenajes al paso de la imagen. Una de las muestras más visibles fueron las alfombras de colores elaboradas directamente sobre el pavimento, preparadas para recibir el anda. También participaron decenas de sahumadoras, quienes acompañaron el recorrido con el humo aromático de sus sahumerios.

El ingreso triunfal se produjo aproximadamente a las 12:50 del mediodía de ayer, después de cerca de 19 horas de recorrido, en medio de plegarias, muestras de fervor religioso y expresiones de emoción.

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Santa misa

Antes del ingreso, a las 11:00 de la mañana, se celebró una misa en los exteriores del santuario, en la calle Nasca, presidida por monseñor Héctor Eduardo Vera Colona, obispo de la Diócesis de Ica. Durante la homilía, el religioso destacó la importancia de esta celebración, que coincide con el año jubilar por los 80 años de creación de la jurisdicción eclesiástica, fundada el 10 de agosto de 1946.

El obispo resaltó que el santuario del Señor de Luren fue el punto de partida de este año jubilar y valoró que los organizadores hayan considerado una celebración especial para facilitar la participación de los peregrinos. Al respecto, expresó: “Si ustedes cumplen las debidas disposiciones pueden ganar el jubileo cuando luego puedan ingresar al templo y darle gracias a Dios porque sigue pensando en sus hijos nosotros”, dijo.

Durante su mensaje, Vera Colona invitó a los creyentes a reflexionar sobre el significado de la imagen del Cristo crucificado y el sacrificio realizado por Jesús. “Cristo que ofrece su vida por ti y que ofrece su vida por mí, por cada uno de nosotros”, manifestó ante los asistentes, al explicar que la figura del Señor de Luren representa a Cristo redentor y su entrega por la salvación de la humanidad.

El religioso también recordó la respuesta de la población iqueña después del terremoto ocurrido hace 19 años, cuando numerosos templos sufrieron daños. En ese contexto, destacó la permanencia de la fe de los creyentes y pronunció una de las frases más significativas de su homilía: “Se habían caído los muros de los templos, pero nunca se cayeron los muros de la fe, nunca”.

La situación del papa León XIV también ocupó parte de su intervención. El obispo expresó su deseo de que el pontífice pueda visitar el Perú entre el 11 y el 16 de noviembre, e invitó a los fieles a acompañarlo con sus oraciones, especialmente por su salud. “Su salud está requebrada, pero yo diría no está requebrada su fe”, señaló, antes de destacar el cariño del Santo Padre hacia el país y su preocupación por las personas más pobres y vulnerables.

La homilía también incluyó oraciones por la Iglesia, las autoridades, los enfermos, las personas que atraviesan situaciones difíciles y los peregrinos que llegaron al santuario para expresar sus peticiones. Los asistentes pidieron que quienes sufren encuentren consuelo y que la comunidad católica fortalezca su compromiso con la fe, la esperanza y la caridad.

La jornada concluyó con el retorno de la imagen del Señor de Luren a su santuario, mientras los devotos se preparan para acompañarla en su segundo recorrido procesional, anunciado para el domingo 25 de octubre.

EL DATO: En otro momento, el obispo se refirió a la devoción mariana y a las celebraciones religiosas de octubre, mes en el que Ica también rinde homenaje a la Virgen de Yauca. Además, recordó que la veneración de las imágenes religiosas debe conducir a los fieles hacia Jesucristo, a quien identificó como aquel que cura, sana y salva.

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