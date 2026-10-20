La fe de cientos de devotos marcó este lunes 19 de octubre la solemne bajada del Señor Crucificado de Luren y el inicio de su primer recorrido procesional de 2026. La jornada comenzó por la mañana en el santuario de Ica y continuó a las 5:00 de la tarde, cuando la sagrada imagen salió para recorrer diversas calles de la ciudad e ingresar por primera vez al distrito de Parcona a través de la avenida Siete.

Fervor iqueño

Desde las primeras horas del día de ayer, familias enteras, adultos mayores y niños llegaron al santuario para participar en las actividades religiosas. Alrededor de las 7:05 de la mañana, tras la misa, cientos de fieles permanecían en largas filas en los exteriores de la iglesia, algunas de las cuales se extendían por más de tres cuadras. Entre los asistentes hubo devotos procedentes de Lima, Ayacucho, Huancavelica, y otras ciudades del país e incluso del extranjero, unidos por una fe que se transmitía de generación en generación.

La bajada solemne se realizó a las 7:00 de la mañana y reunió a los fieles en torno a uno de los momentos centrales de la festividad. La expectativa continuó durante la mañana, mientras los asistentes aguardaban la preparación de la imagen para su recorrido por las calles de Ica.

Entre los devotos se encontraba un hombre llegado desde Ilo, quien contó que había acudido por primera vez a la festividad cuando era un bebé, en 1959. Explicó que regresaba impulsado por una tradición familiar y recordó que durante muchos años había trabajado en Ica. Otro fiel relató que su madre le inculcó la devoción desde la infancia y que acostumbraba acompañar la procesión durante toda la noche, hasta que la imagen volvía a ingresar al santuario, como parte de una promesa.

Cerca de las 10:30 de la mañana, las puertas del templo se cerraron para realizar los preparativos de la entronización del Señor de Luren en su anda, ceremonia programada para las 11:00 a. m. Integrantes de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren trasladaron cuidadosamente la imagen a lo largo de la iglesia y la elevaron hasta colocarla en su estructura procesional. Las labores se desarrollaron en el interior del santuario, mientras los devotos aguardaban el momento de volver a verla preparada para salir.

Recorrido procesional

La preparación del anda también comprendió el acondicionamiento de los paquetes de romero. Una comisión de devotos trabajó en la selección y el amarre de las ramas aromáticas, y sus integrantes informaron que habían preparado alrededor de 120 paquetes. Hacia el mediodía de ayer, las labores estaban prácticamente concluidas. Los participantes señalaron que asumían este trabajo como una expresión de devoción y promesa, y animaron a más personas a involucrarse en la vida parroquial.

La sagrada imagen del Señor de Luren salió a las 5:00 de la tarde para iniciar su primer recorrido procesional por diversas calles de Ica, entre ellas las avenidas Cutervo, San Martín, J. J. Elías y Grau, hasta ingresar hoy por el puente Grau al distrito de Parcona, donde recorrerá la avenida Siete hasta la prolongación Cutervo.

El retorno estaba previsto por el puente Cutervo y la avenida Cutervo, con dirección al santuario, donde a las 11:00 de la mañana será la santa misa por el obispo Monseñor Héctor Vera Colona, obispo de la Diócesis de Ica, luego al mediodía será el ingreso triunfal del cristo moreno a su templo. La segunda procesión del Señor de Luren será el domingo 25 de octubre.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO