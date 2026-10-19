La ciudad de Ica se prepara para vivir una de las principales manifestaciones de fe de octubre con la tradicional bajada y los recorridos procesionales del Señor Crucificado de Luren. La Hermandad del Señor de Luren dio a conocer el programa de actividades previsto para los días 19, 20 y 25 de octubre, fechas en las que miles de fieles acompañarán la imagen del Cristo Moreno por las calles de la ciudad.

Recorrido procesional

Las actividades centrales comenzaron hoy. A las 7:00 de la mañana se realizó la solemne bajada de la imagen en el Santuario del Señor de Luren, mientras que a las 11:00 de la mañana fue programada su entronización en el anda procesional. Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, se iniciará el primer recorrido procesional, que comprenderá diferentes sectores de Ica y llegará hasta el distrito de Parcona.

De acuerdo con el itinerario anunciado, la procesión partirá desde la calle Nazca y continuará por la calle Piura, avenida Cutervo, calle Lima, calle Andahuaylas, avenida San Martín, calle Chiclayo y avenida J. J. Elías. El recorrido seguirá por la avenida Matías, donde la imagen ingresará al colegio San Luis Gonzaga, para luego continuar por la avenida Matías Manzanilla y la avenida Municipalidad, hasta llegar a la Plaza de Armas de Ica.

Desde ese punto, el Cristo Moreno avanzará por la avenida Grau y cruzará el puente Grau para ingresar a Parcona. En dicho distrito, la procesión continuará por la prolongación Grau, avenida Siete y prolongación Cutervo. Posteriormente, retornará a Ica por el puente Cutervo, seguirá por la avenida Cutervo y la calle Ayacucho, hasta dirigirse nuevamente a la calle Nazca, donde está previsto que concluya el recorrido.

La jornada procesional finalizará la mañana del martes 20 de octubre. A las 11:00 de la mañana se celebrará una santa misa en la calle Nazca, presidida por monseñor Héctor Vera Colona, obispo de la Diócesis de Ica. A las 12:00 del mediodía está programado el ingreso de la imagen al Santuario del Señor de Luren, con lo que finalizará el primer recorrido procesional de la festividad.

La programación religiosa también contempla una segunda procesión para el domingo 25 de octubre, cuya salida está prevista para las 9:00 de la mañana. Según el itinerario difundido, la imagen recorrerá las calles Ayacucho, Conde de Nieva, Francisco Flores, Nicolás de Rivera el Viejo y Juan Pablo Fernandini, además de las vías Orquídeas, Tacones, Azahares y Los Nardos. El retorno al santuario está programado para las 5:00 de la tarde del mismo día.

En paralelo a las actividades religiosas, la Policía Nacional del Perú anunció el despliegue de personal de distintas unidades para reforzar la seguridad durante las celebraciones. El operativo contempla la participación de agentes del Grupo Terna, Tránsito, Seguridad del Estado, Turismo, Carreteras, la Unidad de Servicios Especiales (USE), la División de Investigación Criminal (Divincri) y el servicio de emergencia 105, entre otras dependencias.

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