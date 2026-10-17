El párroco del Santuario del Señor de Luren, José Luis Santa Cruz Pereyra, informó que se vienen coordinando acciones con la Policía Nacional, la Municipalidad Provincial de Ica y otras instituciones para garantizar el orden y la seguridad durante las procesiones del 19 y 25 de octubre, en el marco de las celebraciones religiosas en honor al patrón de la ciudad.

El sacerdote destacó que se observa un mayor control en los alrededores del templo, aunque remarcó que todavía es necesario mejorar la organización de los espacios públicos y evitar que el comercio ambulatorio obstaculice las vías de circulación.

Actividades litúrgicas

Durante sus declaraciones, agradeció a la Policía Nacional por el servicio que viene brindando desde las semanas previas a los días centrales de la festividad. Señaló que el apoyo de los efectivos no se limita al operativo especial programado para las procesiones, sino que también comprende acciones de vigilancia durante las novenas, periodo en el que miles de devotos acuden al santuario para participar en las actividades litúrgicas.

Santa Cruz Pereyra sostuvo que la seguridad también requiere la participación de los ciudadanos y pidió a la población colaborar con las autoridades, informar sobre situaciones sospechosas y evitar guardar silencio ante hechos que puedan poner en riesgo a otras personas. Enfatizó que la Policía no puede asumir sola toda la responsabilidad y que la comunidad debe convertirse en aliada de las instituciones para prevenir incidentes durante las celebraciones.

En cuanto a la organización de los alrededores del santuario, el párroco explicó que se han desarrollado reuniones con representantes de la municipalidad, el Gobierno Regional, la Policía Nacional, Serenazgo y Defensa Civil, con el propósito de coordinar medidas que permitan mantener el orden durante las jornadas religiosas. Según indicó, en comparación con otras celebraciones, ha observado un mayor control, con presencia de Serenazgo y recorridos de vigilancia en las zonas próximas al templo.

Sin embargo, advirtió que la presencia de comerciantes ambulantes puede generar dificultades cuando ocupan pasadizos, accesos y espacios que deben permanecer libres para facilitar el desplazamiento de los fieles.

El sacerdote remarcó que la prevención no debe enfocarse únicamente en evitar robos u otros hechos delictivos, sino también en proteger a los asistentes frente a situaciones de emergencia, como un sismo u otro desastre. Recordó que, durante una jornada de novena con el templo lleno, se realizó un simulacro que permitió poner en práctica cómo sería la salida de los asistentes ante un eventual movimiento sísmico.

Finalmente, el párroco invitó a los fieles de Ica y de otras localidades a participar en las misas y actividades religiosas que todavía forman parte de la novena, y a vivir las celebraciones de octubre con devoción y responsabilidad.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO