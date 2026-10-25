La ciudad de Ica hoy vivirá una nueva jornada de fe y fervor religioso con el segundo recorrido procesional de 2026 del Señor de Luren. Miles de fieles acompañarán a la venerada imagen por distintas calles y avenidas de la ciudad, en una de las principales manifestaciones de devoción dedicadas al santo patrón de los iqueños durante el mes morado.

Recorrido procesional

Las actividades religiosas comenzarán a las 8:00 de la mañana con la solemne eucaristía en honor al Señor de Luren. Posteriormente, a las 9:00 de la mañana, se dará inicio al recorrido procesional desde la calle Nasca. La llegada e ingreso de la sagrada imagen a su santuario están previstos para las 5:00 de la tarde, mientras que a las 7:30 de la noche se celebrará la solemne misa de acción de gracias.

De acuerdo con el itinerario anunciado, la imagen recorrerá inicialmente la calle Nasca, la calle Ayacucho, la avenida Cutervo, la avenida Conde de Nieva, la calle Francisco Flores, la avenida Nicolás de Rivera el Viejo y la calle Juan Pablo Fernandini. Tras cruzar la avenida San Martín, continuará por la calle Orquídeas y la calle Tacones, hasta llegar a la parroquia Sagrada Familia.

En el trayecto de retorno, el Señor de Luren pasará por las calles Azahares y Los Nardos, donde brindará su bendición al Colegio de Ingenieros y al Colegio Médico del Perú. Posteriormente, avanzará por la avenida Cutervo para visitar la Compañía de Bomberos y continuará hacia la avenida San Martín. Luego, retornará por la avenida Cutervo y la calle Piura, hasta llegar nuevamente a la calle Nasca, por donde realizará su solemne ingreso al santuario.

Como parte de las actividades previas a esta segunda salida procesional, los días 22, 23 y 24 de octubre se desarrolló el triduo en honor al Señor de Luren, una tradición religiosa que convoca a los devotos a participar en jornadas de oración, reflexión y recogimiento espiritual.

Estas celebraciones forman parte de las expresiones de fe que mantienen viva la devoción al patrón religioso de Ica, profundamente arraigada en la identidad cultural y espiritual de la población.

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