El analista político Gerardo Távara consideró acertada la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no otorgar credenciales de alcalde a candidatos que postularon como primeros regidores y ejercieron ese cargo durante el periodo municipal anterior.

Según sostuvo, la medida tiene respaldo constitucional y establece un precedente para evitar que se eluda la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.

En declaraciones a la Agencia Andina, Távara señaló que el organismo electoral interpretó correctamente la Constitución, que impide que una persona que ejerció la alcaldía en la gestión saliente vuelva a ocupar el cargo en el periodo inmediato siguiente.

Añadió que postular como primer regidor y esperar la renuncia del candidato electo para asumir la alcaldía constituía una forma de evadir la ley.

El analista también destacó que la resolución contempla posibles maniobras posteriores, como la renuncia o vacancia de quien deba asumir la alcaldía, para impedir que el cargo recaiga en otro regidor que también haya ejercido como alcalde en el periodo anterior.

A su juicio, el fallo permitirá cerrar el paso a futuros intentos de eludir la Constitución.

La decisión fue adoptada por el pleno del JNE tras revisar de oficio las proclamaciones de resultados de los Jurados Electorales Especiales (JEE), en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La secretaria general del organismo, Yessica Clavijo Chipoco, precisó que la medida busca garantizar el cumplimiento de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.