La cosa no pinta bien para Universitario de deportes que este domingo 22 de noviembre debe enfrentar a Sport Huancayo en su casa, en altura. A las ausencias de Gianluca Lapadula y Lisandro Azulgaray se suman ahora las de Jorge Murrugarra y Horacio Calcaterra. El primero por tarjetas amarillas cumuladas y el segundo porque no ha logrado superar una lesión en su tobillo derecho.

Fabián Bustios, se ve obligado a reacomodar su plantel con Juan Manuel Requena en reemplazo de Calcaterra, pese a que el argentino ha pasado la mayor parte del torneo en el banquillo. Otro voceado es Piero Quispe. José Rivera y Edison Flores disputarán un puesto en el ataque.

Se preparan

Mientras, en las tiendas de Sport Huancayo los huancas entrenan con ilusión y confianza, apoyados por su hinchada que ayer asistió a animarlos al Estadio IPD.

No hay lesionados, ni bajas. Por el contrario retorna Jimmy Valoyes luego de suspensión por amarillas. Otro detalle motivador es que, el capitán Ricardo Salcedo cumplirá 300 partidos con el rojo y el lateral izquierdo Hugo Ángeles 200.

Sport Huancayo y Universitario de Deportes se han enfrentado en 20 partidos oficiales en la ciudad de Huancayo desde que el conjunto huancaíno ascendió a la Primera División en 2009. Sumando 11 victorias del Sport Huancayo, 7 triunfos de Universitario y 2 empates.