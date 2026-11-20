La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura declaró procedente el pedido de prisión preventiva por cuatro meses contra Jhon Anthony S.S. y Leyder N.O. Ambos son investigados como presuntos coautores del delito de robo agravado en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron la noche del 12 de noviembre de 2026 en el asentamiento humano Villa Chulucanas, distrito de Castilla.

Según la tesis fiscal, alrededor de las 20:55 horas la agraviada transitaba por un parque del sector, cuando una mototaxi negra se detuvo a su costado. Del vehículo habría descendido Jhon S.S., quien forcejeó con la víctima para quitarle su celular e incluso le habría golpeado el brazo.

Luego, policías que patrullaban por la zona observaron una mototaxi negra que aceleró la marcha del vehículo cuando vio la presencia policial. Los agentes vieron además a un hombre que corría hacia el vehículo para abordarlo y que, en su desplazamiento, arrojó dos teléfonos a la vía pública. Ambos fueron intervenidos.

Posteriormente, la agraviada se dirigió al lugar y reconoció a los dos investigados como los autores del hecho. También identificó su celular, entre los equipos recuperados.