El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, a cargo del fiscal provincial Moisés Lizana, obtuvo se dicte 09 meses de prisión preventiva contra Deivi J. Viera A. (36), como presunto coautor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en agravio de dos ciudadanos extranjeros.

En la audiencia judicial, el fiscal adjunto provincial René Humberto Tume Arámbulo sostuvo el pedido coercitivo presentando graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con el atraco ocurrido el pasado 08 de septiembre en las inmediaciones del asentamiento humano Campo Polo.

Entre las principales pruebas expuestas por la Fiscalía destacan las actas de intervención policial, de registro personal, de incautación del vehículo empleado en el hecho y la visualización de cámaras de seguridad, así como el análisis del equipo celular incautado y las declaraciones testimoniales que corroboran la participación del investigado.

Con esta medida restrictiva de la libertad, el Ministerio Público asegura la permanencia del procesado durante el desarrollo de la investigación preparatoria, orientando sus acciones a lograr una sanción ejemplar frente a los actos delictivos que atentan contra la seguridad ciudadana en el distrito de Castilla.