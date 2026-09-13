La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura realizará este martes 15 de septiembre a las 2:15 de la tarde, la audiencia de apelación por homicidio culposo en contra de Arturo Encalada Bustinza (28 años), acusado de atropellar y posterior muerte del octogenario Francisco Espinoza Morante en Piura.

Como se recuerda, Encalada Bustinza en su dosaje etílico dio positivo, aun así, se le dictó comparencia restringida, por lo que la fiscalía apeló en primera instancia esta decisión que se resolverá este martes, donde piden prisión preventiva.

Cabe indicar que el accidente ocurrió el pasado 29 de agosto en la avenida José Aguilar Santisteban, en Piura, donde murió Francisco Espinoza Morante (80 años), mientras esperaba una movilidad para viajar a Morropón a un sepelio.

La familia de la víctima ha solicitado justicia por esta muerte, donde el conductor del vehículo manejaba en estado de ebriedad.