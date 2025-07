Portando carteles, familiares y amigos del padre de familia Jhonny Yovera Sernaqué, de 39 años, pidieron que soliciten prisión preventiva contra el chofer del ómnibus con el cual tuvo el accidente en el distrito de Catacaos, en Piura.

Ellos llegaron al sector Simbilá, cerca del Hospital Privado de Catacaos, donde el fiscal penal, la Policía y los abogados de ambas partes, participaban de la inspección técnica policial (ITP), donde a la vez aún estaba el ómnibus de la empresa Emtrubapi.

Con arengas y carteles, pedían que el representante del Ministerio Público de esta localidad, pida la medida de prisión preventiva contra el conductor del vehículo.

“Nada justifica lo que ha pasado. Lo que pedimos es que se haga justicia. Solicitamos una prisión preventiva (contra el conductor del ómnibus). Pedimos que las autoridades hagan su trabajo y no se dejen engañar por una empresa tan grande, contra una familia pequeña que somos nosotros...”, señaló muy dolido uno de los hijos de la víctima que llegó junto a otros familiares y amigos al sector Simbilá, en Catacaos.

Mientras que, llorando y portando un cartel, la esposa de Yovera, pidió justicia.“Él me dijo que iba a regresar en la noche, porque se iba a trabajar. Era una persona responsable y bueno con todos, y me lo han matado. Él no debió morir así y lo matan por una imprudencia”, señaló.

En tanto, los pobladores pidieron a las autoridades la instalación de rompemuelles o semáforos en dicha zona, ya que indican que han ocurrido accidentes anteriormente y temen que ocurra otras tragedias, debido a que transitan colegiales y otros ciudadanos que llegan al hospital.