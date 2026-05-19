Un chofer de transporte informal fue asesinado a balazos durante la noche del lunes en la tercera zona de Collique, ubicada en el distrito de Comas. El ataque también dejó a una pasajera gravemente herida, quien permanece internada en el hospital Sergio Bernales.

La víctima fue identificada como Sánchez Franklin Fernando, quien conducía una combi cuando fue interceptado por delincuentes armados alrededor de las 10:30 p. m. El atentado ocurrió en el cruce de la avenida Revolución con la calle Mollendo.

¿Qué vieron los testigos?

De acuerdo con testigos, el vehículo era seguido por sujetos a bordo de una motocicleta desde varias cuadras antes del ataque. Al llegar al lugar, otros hombres participaron en la emboscada y dispararon varias veces contra la unidad.

Tras los disparos, la combi perdió el control y terminó chocando contra un automóvil cercano. Durante el atentado resultó herida la pasajera Victoria Álvarez Arroyo, quien fue trasladada de emergencia a un centro de salud.

Fotos: César.grados@photo.gec

Los residentes de la zona señalaron que escucharon múltiples disparos y observaron escenas de desesperación tras el ataque armado. Algunos vecinos también cuestionaron la falta de control frente a hechos delictivos cometidos por personas que se desplazan en motocicletas.

Una mujer que presenció parte de lo ocurrido relató en Exitosa que el conductor todavía mostraba signos de vida cuando fue auxiliado. En ese contexto comentó

“Deben estar más al tanto con los motorizados, porque esos son los que han causado esta balacera (...) Yo vi cuando sacaron al conductor y creo que todavía estaba con vida. Dicen que han sido dos balazos y se lo llevaron porque estaba sangrando”, comentó.

Fotos: César.grados@photo.gec

Por su parte, los compañeros del conductor fallecido indicaron que el crimen estaría vinculado al cobro de cupos contra transportistas informales. Según señalaron, los choferes habían recibido amenazas para pagar 15 soles diarios a presuntas bandas criminales.

La Policía Nacional revisa cámaras de seguridad instaladas en la zona para identificar a los responsables del atentado. Este caso se suma a otros ataques registrados recientemente contra trabajadores del transporte en Lima Metropolitana.

Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer el crimen y determinar el móvil del ataque. Mientras tanto, la pasajera herida sigue recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.