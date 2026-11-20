Dos hermanos trujillanos forman parte de la producción cinematográfica Migrantes, que desde el jueves 19 de noviembre llegó a las salas de cine de todo el país. Se trata de Lucía y Luis González Domínguez, quienes interpretan “Caminaré”, canción oficial de esta película que cuenta las dificultades que atraviesan miles de personas al dejar su país en busca de un futuro mejor.

La cinta recoge las experiencias de ciudadanos venezolanos que llegaron al Perú en los últimos años, pero también muestra la otra cara de la migración: la de aquellos peruanos que tiempo atrás partieron hacia Venezuela y que ahora retornan a su tierra para empezar nuevamente.

La historia también pone sobre la mesa una problemática que muchas veces pasa desapercibida: la trata de personas. A través de situaciones que combinan realidad y ficción, la producción muestra los peligros a los que están expuestos los migrantes, especialmente quienes viajan en condiciones de vulnerabilidad.

El rodaje se realizó en diferentes puntos del Perú, entre ellos Tumbes y zonas de la selva, además de locaciones en Ecuador. Para contar estas historias se reunió a un elenco de actores peruanos y venezolanos, en una propuesta que busca acercar al público a las experiencias de quienes tuvieron que dejar atrás a sus familias.

Uno de los aportes musicales de la película llega desde Trujillo. Los hermanos González Domínguez, conocidos artísticamente como Lucía & Luis, son los encargados de interpretar “Caminaré”, tema que forma parte de la banda sonora de Migrantes.

Ambos crecieron vinculados a la música y en 2011 formaron GZEIS, una agrupación con la que comenzaron a explorar el pop-rock y las baladas. Su primer disco, Se Terminó el Amor, incluyó una canción que llegó a ser utilizada como parte de la banda sonora de la serie peruana Chico de mi Barrio.

La cinta se estrenó el 19 de noviembre en Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y Cine Star. Además de abordar la migración y la trata de personas, la producción pone énfasis en las familias que buscan reencontrarse después de años de separación.

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