La música, las raíces y los recuerdos se encuentran en la historia de Iza Quilcat, una joven cantante y compositora que empieza a abrirse camino en la escena musical latina. Nació en Puerto Ordaz, Venezuela, pero lleva al Perú en su identidad y guarda un especial cariño por Trujillo, ciudad donde vivió cerca de diez años y pasó una etapa fundamental de su infancia.

Actualmente radicada en Monterrey, México, Iza acaba de presentar “Quiero olvidar”, una composición propia que apuesta por la esencia de la cumbia peruana, combinada con sonidos latinos contemporáneos. El sencillo cuenta con la producción de Rodolfo Castillo, reconocido productor musical ganador de múltiples premios Grammy, y la participación de los músicos peruanos Giovanni Machuca, en el bajo, y Bredie Zúñiga, en las percusiones.

Naciste en Venezuela, tienes raíces peruanas y has vivido en distintos países. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu identidad artística?

Mi historia está marcada por diferentes culturas. Nací en Puerto Ordaz, Venezuela. Mi mamá también nació allí y mi papá es peruano, de Lima. Desde pequeña tuve contacto con distintas costumbres, sonidos y formas de vivir. También pasé por Colombia, Perú, México y Bélgica. Creo que todas esas experiencias han contribuido a formar mi identidad y mi manera de entender la música.

Trujillo ocupa un lugar especial en tu vida. ¿Qué recuerdos conservas de esta ciudad?

Trujillo es una ciudad muy importante para mí. Viví aproximadamente diez años allí, estudié en el colegio Fleming y pasé gran parte de mi infancia en esa tierra. Tengo raíces familiares en el Perú y recuerdos que forman parte de mi crecimiento. Por eso, regresar musicalmente a Trujillo representa algo muy especial. Es volver a conectar con una parte de mi historia.

¿De dónde nace tu pasión por la música?

La música estuvo presente en mi vida desde antes de nacer. Mis padres me ponían música cuando mi mamá estaba embarazada, pensando que eso me ayudaría en mi desarrollo académico. Como suelo contar entre risas, al final terminé siendo música y cantante. Además, vengo de una familia de músicos. Mi papá y sus cuatro hermanos tenían agrupaciones de salsa, cantaban y realizaban presentaciones. Crecí rodeada de ese ambiente musical y, de alguna manera, era natural que terminara siguiendo este camino.

Acabas de lanzar “Quiero olvidar”. ¿Qué historia hay detrás de esta canción?

Es una composición propia que habla del desamor, de esa contradicción que vivimos cuando queremos olvidar a alguien, pasar la página y continuar con nuestra vida, pero al mismo tiempo seguimos preguntándonos qué será de esa persona. Es una historia con la que muchas personas pueden identificarse. Quise contar esa emoción a través de una canción que también invite a bailar.

¿Por qué apostar por la cumbia peruana en esta nueva producción?

La cumbia peruana forma parte de mis recuerdos y de la música que me acompañó durante mis primeros años de vida y mis comienzos en el Perú. Con “Quiero olvidar” quise rendirle un homenaje, conservar esa esencia tradicional y darle una propuesta fresca, incorporando sonidos latinos contemporáneos. Es una manera de mantener vivas mis raíces musicales y compartirlas con nuevas audiencias.

¿Qué mensaje tienes para el público trujillano que recién empieza a conocer tu música?

Trujillo siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Allí crecí, estudié y viví momentos importantes de mi infancia. Me encantaría que el público trujillano escuche “Quiero olvidar”, se identifique con su historia y disfrute de esta propuesta musical. Es una canción hecha con mucho cariño y que lleva también una parte de mis raíces peruanas.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

Estoy desarrollando mi proyecto artístico y buscando fortalecer mi identidad musical. También me interesa acercarme al público peruano, especialmente al de Trujillo y toda la región norte, porque es una tierra que forma parte de mi vida.