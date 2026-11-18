El negro fue uno de los colores protagonistas de la noche. Polos con referencias al rock, camisetas de bandas, prendas oscuras, pantalones de jean, chaquetas y botas formaban parte del atuendo de quienes llegaron al Estadio San Marcos para ver a Airbag. Algunos completaban su look con delineador, accesorios metálicos y lentes de sol, incluso cuando la noche ya había caído. No era una convocatoria cualquiera: los seguidores habían convertido su vestimenta en otra forma de expresar su devoción por los hermanos Sardelli.

La expectativa se sentía desde antes de que las luces se apagaran. Miles de fanáticos aguardaban el reencuentro con Patricio, Guido y Gastón, mientras el recinto comenzaba a llenarse de voces que anticipaban lo que sería una larga jornada de rock. Y es que, para muchos, Airbag no es solamente una banda que se escucha en los audífonos: es una experiencia que se vive a todo pulmón, entre guitarras, saltos y canciones que acompañan distintas etapas de la vida.

El sábado 14 de noviembre, el grupo argentino encontró en Lima una multitud dispuesta a entregarse por completo a su propuesta. Cerca de las 8:25 p.m., los primeros efectos visuales anunciaron el inicio del espectáculo. Guido Sardelli apareció con una máscara de calavera y los primeros acordes de ‘Huracán’ desataron los gritos. Le siguieron ‘Perdido’, ‘Como Un Diamante’ y ‘Extrañas Intenciones’, canciones que marcaron el ritmo de una presentación que no tardó en encender el campo.

La energía fue creciendo con cada tema. Los asistentes levantaban los brazos, saltaban y acompañaban las letras mientras los músicos se desplazaban por el escenario. Con ‘Corazón Lunático’, una bengala iluminó el recinto y anticipó el ambiente de desenfreno que acompañaría buena parte de la presentación.

La gira ‘El Club de la Pelea II’ parecía cobrar sentido en medio de aquella efervescencia. Airbag alternó momentos de guitarras potentes con pasajes más íntimos, demostrando que su espectáculo no se sostiene únicamente en el volumen y los efectos especiales.

Pero también hubo espacio para un guiño especial al Perú. Patricio Sardelli tomó la guitarra y sorprendió con un fragmento de ‘Contigo Perú’, antes de enlazarlo con ‘Have You Ever Seen the Rain?’, de Creedence Clearwater Revival. La interpretación, acompañada por la armónica y su particular destreza con el instrumento, despertó una ovación entre los asistentes.

El espectáculo continuó con ‘Anarquía en Buenos Aires’, ‘Verte De Cerca’ y ‘Motor Enfermo’. En esta última, la aparición de Franky, un Frankenstein inflable de aproximadamente dos metros, añadió un elemento inesperado a la puesta en escena. La figura se movió entre los músicos mientras el público celebraba cada sorpresa.

A lo largo del concierto, los tres hermanos demostraron por qué han conseguido construir una conexión tan fuerte con sus seguidores. Guido alternó la guitarra con el piano; Gastón sostuvo la base rítmica, mientras Patricio se lució con sus solos y su presencia al frente del escenario. La propuesta combinó virtuosismo, potencia y una estética rockera que también encontraba eco entre quienes ocupaban las primeras filas.

‘Colombiana’, el ritual que todos esperaban

Uno de los momentos más esperados llegó con ‘Colombiana’. Las luces rojas transformaron el escenario y los primeros acordes fueron suficientes para que los seguidores reconocieran lo que estaba por suceder. Varias fanáticas buscaron los hombros de sus parejas y amigos para elevarse por encima de la multitud. Algunas se quitaron los polos y sostenes para mostrar el pecho y agitar sus prendas frente a la banda, como parte de un ritual que se ha convertido en una de las señas particulares de los conciertos de Airbag.

La escena provocó gritos, celulares en alto y una mezcla de sorpresa y complicidad entre los asistentes. Era uno de esos momentos en los que el público dejaba de ser un espectador para convertirse en protagonista del espectáculo.

Después de ese episodio, la banda mantuvo el ritmo con ‘Jinetes Cromados’, ‘Cae El Sol’, ‘Ganas De Verte’ y ‘Bajos Instintos’. Los pogos volvieron a apoderarse del campo y las voces de los fanáticos se mezclaron con los riffs de guitarra. No había demasiado espacio para quedarse quieto: cada canción parecía una invitación a saltar un poco más.

El tramo final llegó con ‘Cuchillos guantanamera’, ‘Kalashnikov’, ‘Solo Aquí’ y ‘Mi Sensación’, tema que debutó en el repertorio de esta gira. Después de más de dos horas de música, Airbag se despidió de Lima dejando a miles de personas con la garganta agotada y la adrenalina todavía a flor de piel.

La noche en San Marcos confirmó que la relación entre el trío argentino y sus seguidores peruanos va más allá de una presentación musical. Entre vestimentas rockeras, guitarras que hicieron vibrar el estadio, bengalas y un público que convirtió cada canción en una celebración colectiva, Airbag transformó Lima en una extensión de su propio club de la pelea. Y, por unas horas, nadie quiso quedarse fuera.