Lo que debía ser una despedida familiar terminó en un nuevo crimen en San Martín de Porres. Una mujer de 29 años fue asesinada a balazos mientras participaba en el velorio de su abuela, luego de intervenir en una discusión para defender a una de sus amigas.

Según el reporte de Latina Noticias, durante el velatorio un hombre se comunicaba por teléfono con su pareja y la trataba de manera agresiva. Al escuchar la conversación, la joven decidió quitarle el celular, pedirle al sujeto que dejara de molestarla y cortar la llamada.

Minutos después, testigos señalaron que la víctima recibió una llamada amenazante. Posteriormente, el hombre llegó al lugar en una motocicleta para recoger a su pareja, pero se retiró y volvió poco después.

Dos de los impactos alcanzaron su cabeza y le causaron la muerte, mientras sus familiares y amigos se encontraban reunidos en el velatorio.

La familia de la víctima pidió mantener su identidad en reserva, mientras las circunstancias del ataque deberán ser esclarecidas por las autoridades para identificar y ubicar al responsable.