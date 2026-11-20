FBC Melgar apostó por la continuidad de dos de sus jugadores más identificados con la institución. Se trata de Cristian Bordacahar y Horacio Orzán, quienes firmaron renovaciones y seguirán vistiendo la camiseta rojinegra hasta la temporada 2028.

A través de sus redes sociales, el club anunció la continuidad del “Chapu”, quien llegó a un acuerdo para extender su vínculo por dos temporadas más. “¡ChapuGOL para rato! Nos alegra anunciar que nuestro querido Chapu seguirá siendo parte de la Familia Rojinegra hasta la temporada 2028″, publicó la institución.

En ese sentido, el atacante argentino nacionalizado peruano se mantendrá en el plantel no solo para pelear la Liga 1 2027, sino también la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que Bordacahar registra 23 partidos disputados en la Liga 1, con siete goles y tres asistencias. Asimismo, ha tenido participación en diferentes posiciones del frente de ataque.

HORACIO ORZÁN

Por su parte, Melgar ya había confirmado horas antes la renovación del mediocampista Horacio Orzán, uno de los referentes del equipo. El volante se incorporó al cuadro rojinegro en 2021 y desde entonces ha disputado 190 partidos con la camiseta arequipeña.

“Horacio Orzán, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestros colores hasta la temporada 2028″, escribió el club.

Precisar que Orzán obtuvo la nacionalidad peruana en el 2024, por lo que no ocupa plaza de extranjero en el plantel del Dominó.