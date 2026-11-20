El traslado de Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, al territorio peruano está previsto para hoy alrededor de las cinco de la tarde. Así lo informó el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quien precisó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades.
Para recibirlo en Tumbes se desplazarán el titular del Interior, César Astudillo; el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López; y el jefe de la Dirincri, según detalló Galarreta a través de la cuenta de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en X.
El vicepresidente destacó que la captura y el retorno del cabecilla fueron posibles gracias a la coordinación entre las fuerzas policiales de Perú y Ecuador, además del apoyo de inteligencia de Estados Unidos.
“Lo importante es que en tres meses hemos capturado a los cabecillas que han puesto en peligro a muchas personas en La Libertad”, señaló Galarreta.
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