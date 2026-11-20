Lamentable. Un veterano mototaxista perdió la vida, la noche del miércoles, como consecuencia de un voraz incendio sucedido en su vivienda, ubicada en el pasaje Los Jazmines del centro poblado Guayabo, en el distrito de Sunampe. El infortunado, Gregorio Alberto Ponce Rodríguez, no consiguió alejarse del humo y de las llamas, quedó atrapado en el predio, mientras los vecinos intentaron lo posible para sofocar el siniestro.

Fatal incendio

Al promediar las 10:00 p. m., los moradores de la zona advirtieron que estaba sucediendo un incendio a la altura de la curva. Ellos corrieron para ayudar y encontraron la casa en llamas, con emanación de humo. La falta de agua fue una limitación que tuvieron que enfrentar las personas que trataron de apagar el siniestro, sin imaginar que en el interior aún permanecía “Goyo”, como lo conocían cariñosamente.

Los bomberos recibieron el llamado de emergencia, trasladándose al lugar. La respuesta evitó que el fuego avance a las viviendas vecinas, retornando por un momento la tranquilidad en la comunidad. Sin embargo, no había señales del propietario en el exterior. Ponce Rodríguez estuvo durante todo ese tiempo en la vivienda, y cuando llegaron a él, no presentaba movimiento corporal.

En un primer momento se organizó el personal de serenazgo para realizar el traslado de emergencia al hospital. Pero, esa labor fue suspendida al confirmarse el fallecimiento de uno de los primeros mototaxistas de Guayabo. El caso fue derivado a la comisaría local, y al fiscal de turno, quien tras las primeras diligencias en la escena ordenó el levantamiento del cadáver para ser llevado a la morgue de Alto Larán.

En el centro poblado de Sunampe recuerdan a “Goyo” como una persona amable quien en su mototaxi roja por años prestó el servicio de transporte en la zona. Su avanzada edad no le permitió seguir más al volante de su unidad y pasó al retiro, aunque seguía siendo visto por el paradero de las trimotos. Según los moradores, Gregorio Ponce vivía solo.

EL DATO: Los moradores cuestionan la falta de agua en el sector. Esta carencia limitó los esfuerzos de la comunidad en las primeras labores para sofocar el incendio que se propagaba en la casa del anciano.

LA CIFRA: 70 años es la edad del infortunado mototaxista.

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