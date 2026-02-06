La madrugada de ayer en la zona alta de Pueblo Nuevo dos menores de edad perdieron la vida como consecuencia de un voraz incendio ocurrido en la vivienda donde ellos dormían. Los vecinos a toda costa trataron de sofocar las llamas, pero la falta de agua dificultó las labores. Cuando el fuego se extinguió sobre la cama fueron hallados los cuerpos calcinados de Xiomara de 9 y su hermano Thiago de 4 años.

Fatalidad en Pueblo Nuevo

Al promediar la 1 de la madrugada comenzó la emergencia, al parecer, causado por cortocircuito. El humo se manifestó primero alertando a un familiar de los menores, que descansaba en un ambiente contiguo de la propiedad ubicada en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Ciudad Satélite. Esta persona había quedado al cuidado de los niños cuando fue sorprendida por el hecho.

Los vecinos al recibir la señal de alerta acudieron de inmediato hasta la vivienda. En la zona no hay servicio de agua potable y ellos con las pocas reservas que lograron almacenar del día anterior enfrentaron las llamas que se habían extendido por los diversos ambientes del inmueble. Hasta ese momento no se tenía información sobre la situación de los hermanos que permanecían en el interior.

Después de varios minutos de denodado esfuerzo el fuego fue controlado. Al ingresar al lugar se halló los cuerpos de los menores sobre lo que había quedado del colchón donde dormían. Ambos no tuvieron la oportunidad de escapar de las llamas, al parecer, sufrieron asfixia por la inhalación de humo. Los efectivos de la comisaría de Pueblo Nuevo solicitaron la presencia del fiscal de turno para las diligencias correspondientes.

La madre de los pequeños en ese momento no se encontraba en la ciudad y tampoco el padre estuvo presente. Los cuerpos de los menores fueron trasladados a la morgue del distrito de Alto Larán, mientras se realizan las investigaciones en la zona donde se produjo el siniestro. Personal de Defensa Civil del distrito acudió a realizar una evaluación de los daños que deja este lamentable suceso.

EL DATO: La casa donde descansaban los menores era de material precario. Esta condición generó que el fuego se extienda en pocos minutos calcinando los cuerpos de los hermanos que tenían todo un futuro por delante.

VIDEO RECOMENDADO