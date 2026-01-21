ocurrido en el centro poblado Huachinga del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha

Siniestro en la zona

El siniestro se propagó por las construcciones rústicas en pocos minutos, siendo imposible para los moradores controlar su avance. A su paso las llamas reducían todo a cenizas, acabando con los bienes conseguidos con esfuerzo y sacrificio.

Ropa, muebles, las camas y demás objetos de valor económico y sentimental quedaron inservibles como consecuencia del fuego.

Los damnificados, entre ellos menores de edad, tuvieron que pasar la noche a la intemperie y solicitan a la comunidad que destine ayuda humanitaria para la alimentación de la población vulnerable. Para cualquier apoyo pueden comunicarse al 990766780.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS