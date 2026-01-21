Un voraz incendio ocurrido en el centro poblado Huachinga del distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, dejó a dos familias damnificadas.

Siniestro en la zona

El siniestro se propagó por las construcciones rústicas en pocos minutos, siendo imposible para los moradores controlar su avance. A su paso las llamas reducían todo a cenizas, acabando con los bienes conseguidos con esfuerzo y sacrificio.

Ropa, muebles, las camas y demás objetos de valor económico y sentimental quedaron inservibles como consecuencia del fuego.

Los damnificados, entre ellos menores de edad, tuvieron que pasar la noche a la intemperie y solicitan a la comunidad que destine ayuda humanitaria para la alimentación de la población vulnerable. Para cualquier apoyo pueden comunicarse al 990766780.

