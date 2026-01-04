Un incendio registrado en la localidad de Villa del Mar, en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco, dejó a una familia damnificada luego de que el fuego consumiera por completo su vivienda de material rústico.

Voraz fuego

El siniestro se produjo en horas de la noche y generó momentos de alarma entre los vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato al percatarse de la magnitud de las llamas.

Debido a la rápida propagación del fuego, los moradores de la zona se organizaron para intentar controlar la emergencia utilizando baldes con agua y otros medios improvisados, logrando evitar que el incendio se extendiera a viviendas cercanas.

Posteriormente, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios llegaron al lugar para terminar de sofocar el fuego y eliminar los focos de humo, considerando la distancia y el difícil acceso al sector. Pese a los esfuerzos, las pérdidas materiales fueron totales

Este nuevo incendio vuelve a encender la alerta en la provincia de Pisco, donde se vienen reportando emergencias similares de manera recurrente. Los bomberos reiteraron su llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y el no sobrecargar enchufes, a fin de evitar tragedias que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las familias. La familia afectada solicitó el apoyo solidario de las autoridades y de la ciudadanía.

