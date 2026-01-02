Un incendio de gran magnitud se registró la tarde del jueves 1 de enero de 2026 en el sector Huertos de Santa Mónica, manzana C, lote 17, en el centro poblado de Santa Cruz de Villacurí, conocido como “Barrio Chino”, dejando como saldo a dos madres de familia y siete menores de edad en condición de damnificados.

Lo perdieron todo

El siniestro consumió por completo varias viviendas precarias construidas con material rústico como esteras, caña, madera, triplay y plástico, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. Según las primeras informaciones, el incendio se habría originado por el uso de fuegos artificiales, en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo.

Las familias afectadas fueron identificadas como la de Soledad Ocas Avanto, quien vivía junto a sus seis hijos: Antony (11), Ariana (9), Jeison (6), Valentina (4), Mayra Liset (2) y el bebé Cleison Yomar, de apenas cuatro meses de nacido. Asimismo, resultó damnificada Nely Yoelit Amasifuen Shapiama junto a su menor hija Yurit, de dos años de edad.

Vecinos del sector fueron los primeros en reaccionar ante la emergencia y, utilizando baldes con agua, arena y otros elementos improvisados, realizaron denodados esfuerzos para controlar el fuego y evitar que se extendiera a más viviendas. Sin embargo, la intensidad de las llamas redujo a cenizas todos los enseres de las familias afectadas.

Las madres damnificadas perdieron camas, colchones, electrodomésticos, ropa, utensilios de cocina y otros bienes de primera necesidad, quedando prácticamente con lo puesto. La llegada de las unidades de bomberos se vio retrasada debido a la difícil accesibilidad de la zona, caracterizada por caminos de arena, lo que complicó las labores de emergencia.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas; no obstante, el incendio dejó a varios menores en una situación de alta vulnerabilidad. Ante esta situación, se viene realizando un llamado a las autoridades locales, instituciones solidarias y a la población en general para brindar apoyo humanitario, especialmente con alimentos, ropa, pañales, leche y otros artículos básicos que permitan atender las necesidades urgentes de las familias afectadas.

