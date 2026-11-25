Un descuido de apenas unos segundos bastó para que Justin, un niño de un año y siete meses, sufriera graves quemaduras al caer en una olla con chicha morada caliente, mientras su madre trabajaba en la cocina de un restaurante.

Aydee Huamani Chuchullo (24), contó que trabaja en un restaurante del distrito de Puyca. En la provincia de La Unión, y el accidente del segundo de sus hijos ocurrió a las 11 de la mañana del último lunes. Ella había retirado la olla de la cocina unos diez minutos antes y la había colocado en el piso para luego vaciar su contenido en un balde.

Mientras realizaba esta labor, su pequeño permanecía detrás de ella. Sin embargo, en circunstancias que no logró advertir, el niño retrocedió y cayó sobre el recipiente con la bebida caliente.

“No se cómo se cayó. Estaba detrás de mí, no me fije”, dijo sollozando la joven madre quien reparó en lo sucedido cuando Justin comenzó a gritar del intenso dolor. Su ayudante de cocina fue quien rápidamente lo retiró de la olla y con la madre le echaron agua fría para luego llevarlo al centro de salud de Alca de donde lo refirieron al hospital de Aplao y finalmente acabó internado en el hospital Honorio Delgado, en Arequipa.

Aydee señaló que los médicos le han informado preliminarmente que Justin presenta quemaduras de segundo grado, aunque deberán esperar la evolución de las lesiones para determinar si necesitará una intervención quirúrgica o un injerto de piel.

A la preocupación por la salud de su pequeño hijo, la joven madre también afronta la difícil situación de no tener dónde alojarse en la ciudad ya que no tiene familiares en Arequipa, desde la madrugada del martes pernocta en el hospital.“Paso todo el día aquí (en el hospital). Escucho llorar a mi pequeño pero los médicos me dicen que no puedo entrar a dónde está porque se puede contaminar sus heridas”, dijo Aydee, quien espera nueva información de los especialistas para saber lo que pasará con el menor de sus hijos.