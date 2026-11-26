Detectan cerca de 2 mil deficiencias en el colegio recién inaugurado de Illathupa

Efectivos del Depincri de Leoncio Prado detuvieron a Carlos Eduardo Polo Berna (20) y Rafael Roberto Coral Valdivia (18) por su presunta participación en el asesinato del vigilante Juan Elías Arias Ortega (37), ocurrido la madrugada del 22 de noviembre en los exteriores del mercado de Tingo María.

Según las cámaras de videovigilancia, el ataque se produjo alrededor de las 5:00 a. m. en el cruce de la avenida Alameda Perú con el jirón Callao. Tras una gresca inicial, los sospechosos llegaron en motocicleta; uno de ellos derribó al trabajador y lo apuñaló reiteradamente en el suelo mientras el resto del grupo lo golpeaba.

Con ayuda de los registros visuales e inteligencia, la Policía ubicó a ambos sujetos en el sector Sven Ericson, incautando prendas y calzado que coincidirían con los videos. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por presunto homicidio calificado mientras continúan las pesquisas para capturar a los demás implicados.