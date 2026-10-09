Continuando con la fecha XI del Torneo Clausura de la Liga 1, el conjunto de Atlético Grau y su similar Los Chankas se repartieron los puntos en Piura en duelo que finalizó sin goles, donde el visitante Abdiel Ayarza fue expulsado en el minuto 62. El partido se jugó en el estadio de La Matanza.

Aun así, el cuadro albo no pudo hacerse de la victoria, ante un equipo que venía de estar con 7 cotejos consecutivos sin saber de victorias, y esperaba volver al triunfo a domicilio, para consolidarse en zona de Copa Sudamericana.

Por su parte, el “Patrimonio de Piura” pecó de inoperancia jugando en casa y ahora sigue estando en la zona baja, en el puesto 13.

PUEDES VER: Alianza Atlético goleó 3-0 al Sport Boys y clasificó a la gran final Copa Caliente

SIN PUNTERÍA

Un primer tiempo donde ambos elencos tuvieron ocasiones de gol, pero ninguno tuvo eficacia. Tanto Hairo Camacho como Patricio Álvarez estuvieron atentos para evitar la caída de su valla, aunque a los 37′, Abdiel Ayarza había anotado, pero el VAR se lo anuló por estar en off-side.

Posteriormente, el mismo jugador panameño había mandado su tiro al palo a los 17′, cuando ya estaba vencido Patricio Álvarez y el lamento de los apurimeños se dejó sentir.

Para la etapa complementaria el cotejo se volvió mucho más friccionado y en una entrada peligrosa, Abdiel Ayarza vio la tarjeta roja por una entrada fuerte sobre Aldair Vásquez.

Con un hombre menos, la visita se mostró sólido en defensa, salvo un peligroso remate de Raúl Ruidíaz a los 82′, que atajó Camacho, no pasó nada más trascendente y el 0-0 nunca se modificó, ante la desesperación de los aficionados que reclamaban más eficacia en los jugadores piuranos.

La próxima semana, Atlético Grau tendrá que ir al estadio de Matute para jugar frente a Alianza Lima, los dirigidos por Gerardo Ameli, tendrá mucho que mejorar.