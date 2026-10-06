En una gran tarde motivadora, el club de Alianza Atlético aplicó una goleada de 3-0 al conjunto de Sport Boys, que dejó mucho que desear en el partido de vuelta, luego que perdiera como local (en ambos casos por goleadas), en la etapa semifinal de la Copa Caliente de la Liga.

Los goles del cuadro “Churre” fueron convertidos por William Guzmán, Hernán Lupú y Erick Perleche. Ahora tendrá que jugar contra Sporting Cristal (que eliminó al ADT) por el título ncional a jugarse el domingo 15 de noviembre, en estadio por confirmar.

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MEJOR

Los “Churres” a pesar de la ventaja de 3 goles del partido de ida, salieron decididos y fueron amplios dominadores del primer tiempo. A los 22 minutos tras un tiro de esquina, ejecutado por Jesús Mendieta al centro del área, encuentra bien ubicado a Williams Guzmán que de soberbio cabezazo vence al portero Jefferson Nolasco.

El cuadro del Boys, nunca mostró una idea futbolística para marcar un gol, algo desastroso, ya que ni el aporte de Cristhian Cueva en la delantera. ni mucho menos en lo defensivo para encarar un partido que los hubiese puesto en la final y se tuvo que llevar un abultado score global de 8-2 a favor de los “Churres”

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GOLEADA

Para la etapa complementaria, los dirigidos por Federico Urciuoli, aplicaron mejor las cosas y salieron a arrasar y conseguiría la goleada, jugando con un hombre más, ante la expulsión de Luciano Zambrano (hijo de Carlos Zambrno, quien en forma polémica, no fue expulsado al aplicar un codazo a Guillermo Larios).

Posteriormente a los 74 minutos, Hernán Lupú tras un buen rebote convierte el segundo tanto y posteriormente a los 88 minutos, un magistral pase a Guillermo Larios en pared con Erick Perleche, éste último convierte el tercero haciendo pasar el balón entre las piernas de Nolasco para celebrar la goleada.

El cuadro sullanero enfrentará este domingo nuevamente al Sport Boys, esta vez por la fecha 11, del Clausura, desde las 3:30 p. m., en el estadio Miguel Grau del Callao.