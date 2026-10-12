En el lapso de dos semanas, el cuadro de Alianza Atlético demostró su paternidad ante Sport Boys, al cual derrotó por tercera vez en los torneos Copa Caliente y, ahora, en la Liga 1, en la fecha 11 del Torneo Clausura, dándole vuelco a una derrota de 1-0, jugando en el estadio Miguel Grau de El Callao.

De esta manera los “Churres” llegaron a la cima de la tabla del Clausura junto a Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal, todos con 22 puntos, mientras que en la tabla acumulada sumó 43 puntos y se ubica en el casillero 7 en zona de clasificar a un cupo internacional.

PUEDES VER: Alianza Atlético goleó 3-0 al Sport Boys y clasificó a la gran final Copa Caliente

REACCIÓN

El cuadro local empezó el partido con sed de revancha tras las dos últimas caídas ante los sullaneros y comenzó a crear peligro en arco rival desde los primeros minutos.

Tan es así que a los 17 minutos, Liza aprovechó para quedar solo frente al portero visitante, definiendo bien para darle la ventaja al cuadro rosado e irse al descanso con un victoria, que parecía se iba a cobrar la revancha.

Para el complemento, los “Churres” se acomodaron mejor en el campo y buscaron el arco rival en busca de la paridad, que llegaría al minutos 59 cuando Jorge Del Castillo sacó un potente disparo que, tras un desvío terminó metiéndose en el arco para lograr la paridad.

El cuadro de Carlos Desio trató de reaccionar, pero sin fortuna, toda vez, que el arquero y defensa rival se esmeraron y despejaron todo peligro que reinaba por su área.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau dejó escapar dos puntos al empatar con Los Chankas

MÁS GOLES

El “Vendaval del Norte” siguió insistiendo en buscar la victoria y se pondría adelante en el minuto 68’ cuando Jorge del Castillo volvió aparecer para definir y darle vuelta al marcador.

La desesperación cundió en el equipo rosado, que por ir en busca del empate, descuidó su defensa, lo que fue aprovechado por el equipo dirigido por Federico Urciuoli para anotar el tercero por parte de Guillermo Larios a los 93’ y sentenciar el encuentro.

Ahora, Alianza Atlético tendrá que prepararse para recibir a Universitario por la 12 jornada a jugarse el domingo 18 en el Estadio Mansiche desde las 3:30 p.m.