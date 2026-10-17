Alianza Atlético viajó ayer a Trujillo para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 12 del Torneo Clausura, un escenario local que el técnico Federico Urciuoli habría preferido evitar por la distancia respecto a Sullana.

El entrenador explicó que jugar en el Estadio Mansiche es tener que adaptarse al escenario, “por lo que sabemos, no está en buenas condiciones. Creo que hubo un evento multitudinario hace poco ahí que no permite que el césped esté bien”, indicó

Pero aún así, dijo que “ reconozco la jerarquía e individuales del cuadro “crema”, a pesar que no las trae consigo últimamente, demuestra un equipo con garra, que a veces se torna difícil, pero nosotros mantendremos la identidad que venimos mostrando y buscaremos agenciarnos del triunfo” .

Según se conoció, el plantel se desplazó a Trujillo en ómnibus, en un trayecto que podría tomar alrededor de siete horas, con la intención de descansar y entrenar hoy por la tarde antes del encuentro de mañana domingo, que será a las 3:30 p.m.

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CONFIANZA

El jugador Hernán Lupú, capitán del cuadro albiceleste, señaló que “es un reto muy grande para mí, lo tomo con mucha responsabilidad con la tranquilidad que yo sé que esto me sirve y a dar lo mejor de mí”.

Más adelante, dijo que “ ante Universitario lo afrontaremos con la mayor seriedad, vamos a salir a dar todo como todas las fechas y esperemos que se dé el resultado, en la cancha somos once contra once y la pelearemos todas” .

Por su parte, Ariel Muñoz enfatizó que el equipo sullanense mantendrá su propuesta futbolística para enfrentar a Universitario de Deportes y que saldrá a proponer en busca de una victoria.